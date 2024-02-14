Заявление ОДКБ в связи с военной провокацией Армении против Азербайджана

ОДКБ видит высоким конфликтный потенциал на армяно-азербайджанской границе, для нормализации ситуации требуется мирный договор. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Фиксируются] попытки отдельных государств укрепить собственные позиции на Южном Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспия и обеспечить себе прямой выход в Центральную Азию, - сказал Сердюков. - Для этого активно используется, в том числе, высокий конфликтный потенциал армяно-азербайджанской границы. Важное значение в дальнейшем урегулировании ситуации сохранит заключение мирного соглашения".

По его словам, Запад стремится оказать влияние на постконфликтное урегулирование между Баку и Ереваном, несмотря на членство Армении в ОДКБ. "Даже невзирая на членство Армении в Организации, продолжаются попытки извне повлиять на формат постконфликтного урегулирования", - отметил начальник штаба.

Как заявил 18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, западные страны не хотят допустить реализацию трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана, а Евросоюз и США хотят по-своему организовать делимитацию границы Армении и Азербайджана без участия России.

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