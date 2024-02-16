Военный эксперт рассказал о надеждах Запада въехать в регион на армянских провокациях

Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана, Президент Ильхам Алиев неоднократно предупреждал, что если на каком-то направлении возникнет угроза нашим границам и территориям, страна даст отпор любому провокатору. Армения смогла еще раз убедиться, что официальный Баку слов на ветер не бросает. Госпогранслужба Азербайджана действовала профессионально. Мы еще раз убедились, что ситуация находится под полным контролем и постоянным наблюдением. Пост, с которого был сделан выстрел по нашему пограничнику, был уничтожен. Это был ответ "железного кулака", и такой ответ будет даваться на всех направлениях, откуда будут стрелять по нашим границам.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Не произошло ничего непредвиденного, считает военный эксперт. По всей видимости, пропагандистский арсенал Армении оскудел, и потому соседи вернулись к военным провокациям на границе.

"У военных есть такой термин - предразведывательная информация, дающая пищу для размышлений. Первое - Армения откровенно избегает подписания мирного договора. Второе - Армения активно вооружается при содействии Франции, и делается это достаточно демонстративно. Третий фактор - наблюдательная миссия Евросоюза из временной в количестве 50 человек раздулась до постоянной и теперь насчитывает две сотни членов. Сюда можно приплюсовать и присоединение к миссии французского генерала. В нарушение международных конвенций члены миссии разглядывают в бинокли территорию Азербайджана, не имея на это санкций с нашей стороны. Я бы назвал это наблюдением за нашей границей, в чем, напомню, европейской миссии было в свое время отказано азербайджанской стороной.

Далее, событиям предшествовали предупреждения иностранных посольств в Армении своим сотрудникам не ездить на границу с Азербайджаном. В начале февраля такое предупреждение распространило посольство США. И в нем, кстати, значился Гафанский район, со стороны которого как раз и стреляли по нашему пограничнику. Кроме того, в конце января в армянских СМИ прошла информация о переводе государственных служб от границы и планах по перемещению населения. Все это говорило о том, что готовится какая-то провокация. Мы не знали лишь дату и место", - сказал полковник Рамалданов.

Выстрел с армянской стороны был целенаправленным, подчеркнул он. Ранение солдата в шею говорит о том, что целью армянской стороны было не просто пошуметь, а именно убить нашего пограничника. Судя по видеокадрам, стрелок, совершивший провокацию, это, скорее всего, не военнослужащий ВС, а представитель какой-то террористической организации. Тем не менее, это не случайность, а организованная провокация, подчеркнул наш собеседник.

"Сейчас высказываются разные мнения насчет того, кто мог быть заинтересован в эскалации, кто был заказчиком. На мой взгляд, тут не о чем спорить, потому что все шито белыми нитками. Как сказал в своей иннаугурационной речи Президент Ильхам Алиев, на провокацию был немедленно дан адекватный ответ, враг был наказан, и это стало еще одним сигналом для армян и, главным образом, для тех сил, которые их поощряли и подстрекали, сигналом о том, что никто не может устоять перед нами. Сколько бы покровителей ни было у Армении, никто не сможет нас остановить. Правда и международное право на нашей стороне.

Считаю, что, независимо от заказчика, основная ответственность за провокацию лежит на исполнителе, а исполнителем в данном случае выступает военно-политическое руководство Армении. Идя на поводу у своих покровителей, Ереван толкает регион к новым потрясениям, к дестабилизации, отодвигая на неопределенную перспективу все созидательные планы, которые строились в первые послевоенные годы. Делается это Ереваном с целью создать условия новым игрокам для вхождения в регион. Это Европа и США, и это ни для кого не секрет.

Международные институты, которые находятся под влиянием определенных государств, сейчас придут в движение. Несмотря на наличие неоспоримых доказательств армянской провокации, несмотря на ранение азербайджанского пограничника, сегодня покровители Армении обвиняют во всем Азербайджан. Все понимали, что Азербайджан не оставит провокацию без ответа. Думаю, на это и делался расчет - вся вина будет свалена на азербайджанскую сторону, активизируются международные институты, и в этой мутной воде Запад постарается выловить долгожданную рыбку, то есть внедриться в регион, выдавить отсюда Россию и интересы Турции. Эти силы считают, что если их нет в регионе, здесь должен царить хаос. Бестолковые и безответственные военно-политические власти Армении с удовольствием в этих играх участвуют. И не задумываются, к чему это может привести", - сказал Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева