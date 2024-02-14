https://news.day.az/politics/1637243.html Очередная провокация армян на условной границе
Очередная провокация армян на условной границе
14 февраля в 12:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района, предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Истибулаг Кяльбаджарского района.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
В результате бдительности наших подразделений беспилотный летательный аппарат был принужден вернуться обратно, провокация была пресечена.
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