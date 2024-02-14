В университете ADA обсудили совершенные Арменией этнические чистки

В университете ADA состоялась дискуссия за круглым столом на тему "Убийства и изгнания: практика этнических чисток Арменией (1918-1921; 1987-1991)".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, модератором дискуссии выступил научный сотрудник Института развития и дипломатии (Institute for Development and Diplomacy - IDD) университета ADA Максим Гауин.

В ходе своего выступления он рассказал об этнических чистках, совершенных в разные периоды истории Арменией. Он особенно подчеркнул события 1918-1921 годов и период с 1987 по 1991 годы. Гауин отметил, что хотя этнические чистки в отношении азербайджанцев, осуществленные армянскими националистами, имели место и в другие годы, они были меньшего масштаба.

Гауин привел в качестве доказательств армянской агрессии исторические источники, документы и свидетельства различных лиц, среди которых были как русские и французские офицеры, так и армянские, а также представители британской разведки.

"Для Армении важно честно взглянуть на свою историю и прекратить распространение ложного нарратива, как внутри страны, так и за ее пределами, где армяне постоянно представляют себя исключительно в роли жертв", - сказал он.

К дискуссии за круглым столом присоединились Зивар Алиева и Намиг Мурадов - азербайджанцы, выселенные армянами из Капана в 1988 году. Они поделились своими болезненными переживаниями и опытом.

Отметим, что организатором мероприятия выступил Институт развития и дипломатии (Institute for Development and Diplomacy - IDD) университета ADA.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!