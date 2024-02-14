Начальник ГПС навестил раненого военнослужащего

Начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев навестил 14 февраля в Республиканской нейрохирургической больнице военнослужащего Халилзаде Парвиза Агакиши оглу, получившего ранение в результате провокации вооруженных сил Армении на территории Зангиланского района на условной азербайджано-армянской государственной границе, поинтересовался ходом его лечения и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственной пограничной службы, рядовой П.Халилзаде выразил благодарность за внимание и заботу, также выразил желание продолжить службу на пограничной боевой заставе по окончании лечения.

Затем начальник Государственной пограничной службы встретился с врачами и медицинским персоналом нейрохирургической больницы и выразил благодарность за высокопрофессиональное проведение операции, а также за должное внимание, оказываемое пострадавшему.

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