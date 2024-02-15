Правительство Азербайджана проводит масштабные восстановительные работы в Карабахе

В рамках проекта Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане организован медиатур представителей узбекского телеканала Sevimli TV в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в центре, телеканал Sevimli TV подготовил передачу о серьезных последствиях армянской оккупации в Агдамском районе Карабахского региона и поселке Аскеран Ходжалинского района Азербайджана.

В передаче представлены кадры Агдама - города, который называют "Хиросимой Кавказа". Корреспондент Нигора Элмурадова доводит до внимания зрителей, что Армения почти тридцать лет удерживала под оккупацией эти территории и полностью разорила регион, варварски уничтожив всю инфраструктуру в городе. Автор отмечает, что образы Агдама, некогда цветущего уголка Кавказа, горьки и устрашающи. Журналистка подчеркивает, что правительство Азербайджана уделяет процессу восстановления Карабаха и возвращению людей к прежней жизни особое внимание.

В программе повествуется о том, что армянские сепаратисты уничтожили практически все культурное наследие Азербайджана, в том числе осквернили религиозные памятники и святыни на ныне освобожденных от оккупации территориях.

Канал также дает информацию о масштабных восстановительных работах, проводимых в настоящее время Азербайджанским государством, а также принимаемых мерах по очистке территорий от неразорвавшихся мин.

Во второй передаче телеканала Sevimli TV рассказывается об обнаруженном на днях в поселке Аскеран Ходжалинского района массовом захоронении. Останки, предположительно, принадлежат жертвам геноцида.

В интервью телеканалу член рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Заур Исмаилов сообщил, что в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий была установлена принадлежность найденных в массовом захоронении останков гражданским лицам. Отмечается, что они попали в засаду и были убиты возле крепости Аскеран по дороге из Ходжалы в Агдам, а их тела были массово захоронены возле этой крепости.

В программе подчеркивается, что на освобожденных территориях Азербайджана и ранее было обнаружено множество массовых захоронений.

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