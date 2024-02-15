Азербайджан проинформировал СБ ООН о своем вкладе в борьбу с климатическим кризисом

Азербайджан проинформировал Совет Безопасности ООН о своем вкладе в борьбу с климатическим кризисом.

Как передает Day.Az, об этом на открытых дебатах СБ ООН по теме "Влияние изменения климата и отсутствия продовольственной безопасности на поддержание международного мира и безопасности" заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев.

"Господин Президент,

Во-первых, я хотел бы поздравить делегацию Кооперативной Республики Гайана с принятием председательства в Совете Безопасности и созывом этой важной открытой дискуссии для изучения динамических взаимосвязей между изменением климата и отсутствием продовольственной безопасности.

Изменение климата оказывает тревожное воздействие на общества и экосистемы, непропорционально затрагивая страны с низкими доходами, способствуя нестабильности и тем самым подчеркивая необходимость согласованных и последовательных усилий и подтверждения приверженности устойчивому развитию.

В своей консенсусной резолюции 77/276, озаглавленной "Запрос на консультативное заключение Международного Суда по обязательствам государств в отношении изменения климата", соавтором которой является Азербайджан, Генеральная Ассамблея признала, что изменение климата является беспрецедентной проблемой и что благополучие нынешнего и будущих поколений человечества зависит от нашей срочной реакции на данную проблему.

Регионы и страны, наиболее пострадавшие от проблем изменения климата, имеют право на гораздо большую поддержку, и мы с нетерпением ожидаем разбирательств в Международном Суде и их результатов.

Изменение климата и отсутствие продовольственной безопасности часто взаимосвязаны и могут повлиять на уровень безопасности и стабильности в определенных регионах или странах.

Многостороннее сотрудничество в поддержку стран, которые особенно уязвимы к негативным последствиям изменения климата и имеют значительные ограничения в потенциале, таких как наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства, должно быть одним из главных приоритетов нашей деятельности.

В качестве председателя двадцать девятой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29) Азербайджан привержен инклюзивной и совместной работе для обеспечения успеха Конференции. Примечательно, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято в контексте продвижения региональной мирной повестки.

В качестве практического шага Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2024 год "Годом солидарности во имя зелёного мира". Азербайджан также поставил амбициозную цель по сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году. В число наших главных приоритетов входит увеличение доли возобновляемой энергетики с целью достижения 30% к 2030 году. Эта цель поставлена, прежде всего, для повышения энергоэффективности и внедрения инновационных решений в городской среде, транспортных системах и промышленности.

После 30 лет оккупации территорий Азербайджана Арменией наша страна инициировала мирную программу и немедленно приступила к устранению катастрофических последствий войны для окружающей среды и биоразнообразия региона, вызванных грабительской эксплуатацией минеральных ресурсов и загрязнением водных бассейнов.

В настоящее время Азербайджан предпринимает обширные усилия по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции на своих освобожденных территориях. Эта деятельность основана на благоприятных для климата, экологически чистых технологиях. Азербайджан полон решимости превратить эти территории в "углеродно-нейтральную" зону к 2050 году.

В заключение я хотел бы подчеркнуть, что проблемы, стоящие сегодня перед миром, включая, в частности, климатический кризис и отсутствие продовольственной безопасности, а также практические и значимые решения, которые необходимо принять в этом отношении, требуют, прежде всего, укрепления глобального единства и солидарности, а также более эффективный и заслуживающий доверия многосторонний подход, основанный на Уставе ООН и международном праве.

Спасибо", - сказал Яшар Алиев.

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