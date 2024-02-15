Некоторые силы в ЕС могут быть заинтересованы в напряженности между Азербайджаном и Арменией

Источник: Агентство международной информации Trend

Некоторые силы в Евросоюзе (ЕС) могут быть заинтересованы в напряженности между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend бывший министр обороны и экс-министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс, комментируя недавние столкновения на азербайджано-армянской границе, передает Day.Az.

"Я считаю, что по другую сторону границы и, возможно, на международном уровне есть стороны, которые могут быть заинтересованы в напряженности между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.

Пабрикс полагает, что подобные инциденты могут быть спровоцированы некоторыми политическими группировками или некоторыми странами Евросоюза, которые хотят обеспечить присутствие миссии ЕС в Армении на долгосрочной перспективе.

"Я думаю, что есть силы, которые хотят сохранить эту миссию, но это не европейский институт как таковой, а скорее какие-то политические группы или, может быть, несколько стран", - сказал экс-министр.

Пабрикс напомнил, что он был первым министром обороны из стран Евросоюза и НАТО, посетившим Карабахский регион Азербайджана два года назад.

"Я своими глазами видел все те бедствия, которые навлекла на эту часть Азербайджана эта очень долгая война. На данный момент суверенитет Азербайджана полностью восстановлен. Я хотел бы поздравить Азербайджан с восстановлением суверенитета на всей территории, что является очень важной вехой. Впервые президентские выборы прошли на всей территории Азербайджана, включая освобожденные земли. Я считаю, что для экономического восстановления этого региона Азербайджана потребуются большие инвестиции, потому что нужно построить дороги, дома, люди должны вернуться, нужно разминировать территорию. Это огромная работа. Я верю, что все это будет сделано", - отметил он.

Пабрикс надеется, что после окончания войны появилась новая возможность создать больше взаимопонимания, более рациональные и прагматичные отношения между всеми тремя странами Южного Кавказа.

Он считает, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана открылось окно возможностей для нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"Обе стороны должны над этим работать. Урегулирование замороженного конфликта имеет большое значение с точки зрения пресечения действий различных сил, которые могли бы извлечь выгоду из его неурегулированного статуса", - добавил экс-министр.

Латвийско-азербайджанские отношения

Пабрикс отметил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Латвией всегда были дружественными и позитивными.

"У нас в Латвии также есть небольшая азербайджанская община, которая является неотъемлемой частью нашего общества. Мы рассматриваем Азербайджан как политического и экономического союзника. Являясь членом Европейского союза, представители Латвии также стараются добиться еще большего положительного мнения об Азербайджане в ЕС и увеличить взаимодействие между ними. Я считаю, что наш долг - показать в Брюсселе важность роли Азербайджана. И, конечно, мы всегда поддерживали суверенные права Азербайджана на его территории. Мы смотрим на Азербайджан не только как на двустороннего партнёра, но и партнёра, с которым мы работаем в рамках различных международных организаций. Мы всегда рассматривали регион Южного Кавказа как нечто похожее на Балтийский регион", - сказал он.

Экс-министр отметил, что, в частности, энергетический потенциал Азербайджана имеет большое значение для всего европейского континента.

"Но Азербайджан важен не только с точки зрения энергетики, но и из-за его политической позиции. Это стабильная страна, которая также является мостом между различными регионами. Азербайджан рассматривается как очень важная страна для всего Трансатлантического альянса, в который входят не только европейские страны, но и Северная Америка. И с этой точки зрения Латвия поощряет хорошие отношения между Европейским союзом, западными союзниками и Азербайджаном. Азербайджан является стабильной, процветающей страной, которая имеет хорошие отношения со странами Центральной Азии, Турцией и Израилем. Азербайджан занимает исключительно стратегически важное положение", - пояснил он.

В этом контексте Пабрикс отметил, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия азербайджанской делегации было очень негативным и неверным шагом.

"К сожалению, мы видим, что политика не всегда определяется правильным или неправильным, а просто голосованием или борьбой за власть. Отношение правительства Латвии и лично мое отношение к этому решению было крайне негативным. Но мы знаем, что в Европейском союзе есть разные страны, разные взгляды. Некоторые страны влияют на парламентариев, участвующих в принятии решений. Я считаю, что это был неправильный шаг. Но я очень надеюсь, что это решение будет отменено как можно скорее", - заключил он.

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