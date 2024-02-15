В Ханкенди обнаружено много оружия и боеприпасов

14 февраля в Ханкенди было обнаружено и изъято 8 единиц автоматического оружия разных марок, 3 пистолета, 10 гранат, 7 запалов, 1 винтовка, 60 магазинов, 4060 патронов разных габаритов и другие боеприпасы.

Как сообщает Day.Az, информацию распространило МВД Азербайджана.

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