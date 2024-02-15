https://news.day.az/politics/1637521.html Названо общее количество обезвреженных мин в Карабахе
Названо общее количество обезвреженных мин в Карабахе
На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено и обезврежено 62 228 неразорвавшихся боеприпасов, 31 175 противопехотных и 18 790 противотанковых мин (всего: 112 193 единицы).
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, за период с 10 ноября 2020 года по 14 февраля 2024 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана организациями, привлеченными к деятельности по разминированию, было очищено 118 502,6 гектаров.
За указанный период времени жертвами мин стали 345 человек, из них 280 получили ранения, 65 погибли.
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