Названо количество мин, обнаруженных женщинами-саперами

До настоящего времени группами, состоящими из 25 женщин-саперов, двух женщин-фельдшеров, трех руководителей групп и их заместителей, 11 мужчин-саперов - разминировано 595 258 кв/м территории, обнаружено 8 противотанковых, 12 противопехотных мин и 71 неразорвавшийся боеприпас.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сначала была проведена информационная встреча в Центре профессиональной подготовки Международного фонда Евразийской прессы (МФЕП) в городе Тертер.

В целях освещения деятельности женщин-саперов, задействованных в операциях по разминированию, был организован медиатур на освобожденную от оккупации территорию села Намирли Агдамского района.

Президент МФЕП Умуд Мирзоев рассказал о проекте женщин-саперов.

Представитель МФЕП Руслан Ибрагимбейли провел просветительную беседу с представителями СМИ об опасности взрывоопасных боеприпасов.

Было отмечено, что с 10 ноября 2020 года по 14 февраля 2024 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана жертвами мин стали 345 человек, из них 280 получили ранения, 65 погибли.

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