"Армения и те, кто оказывает ей военную поддержку, должны знать, что нас ничто не остановит. Если территориальным претензиям против нас не будет положен конец, если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то, естественно, мирного договора не будет", - заявил 14 февраля, выступая на церемонии инаугурации, Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Эти слова вызвали взрыв эмоций в МИД Армении. В конторе Арарата Мирзояна обиделись и даже выступили по этому поводу со специальным заявлением. Согласно заявлению ведомства, законодательство - это внутреннее дело Армении и никто в него не может вмешиваться извне. И вообще, Армения привержена договоренностям с Азербайджаном касательно признания территориальной целостности друг друга, а вот Баку, утверждает МИД РА, "регулярно нарушает эти договоренности, продолжая агрессивную риторику, применение силы и угрозу силой".

Комментируя Day.Az реакцию армянского МИД, политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков отметил, что Ереван просто старается создать видимость. Для правительства Никола Пашиняна важно показать, что его инициативы по принятию новой Конституции не связаны с требованиями Азербайджана.

"Но премьер Армении ранее сам на встрече с депутатами от своей партии признал, что с действующей Конституцией, которая в преамбуле содержит отсылку к Декларации независимости, нормализовать отношения с Азербайджаном и Турцией невозможно. Правительство Армении, даже подписав взаимоприемлемые соглашения с Баку и Анкарой, столкнется с противодействием со стороны оппозиции, которая справедливо укажет на несоответствие этого документа базовым положениям Конституции. Даже если это препятствие удастся преодолеть в настоящее время, в будущем остается возможность оспорить армянские обязательства новым правительством и парламентским большинством.

Азербайджан и Турция никуда не торопятся. Если армяне желают вместо прочного мира и налаживания сотрудничества с Азербайджаном и Турцией продолжать двусмысленную дипломатическую игру и оставлять лазейки для двусмысленностей и уверток, то им мирный договор придется ждать долго, и никакие призывы к своим западным покровителям изменить ситуацию не смогут", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева