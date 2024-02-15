Азербайджан и США имеют долгую историю сотрудничества.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби в ходе сегодняшней пресс-конференции.

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