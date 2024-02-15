https://news.day.az/politics/1637631.html США всегда полностью поддерживали территориальную целостность Азербайджана - посол
США всегда полностью поддерживали территориальную целостность Азербайджана - посол
США всегда полностью поддерживали территориальную целостность Азербайджана и Армении.
Как передает Day.Az, об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби в четверг в ответ на вопрос Trend в ходе сегодняшней пресс-конференции.
"США всегда полностью поддерживали территориальную целостность Азербайджана и Армении. Мы никогда не признавали независимость каких-либо частей Азербайджана. Мы всегда голосовали в Совете Безопасности за территориальную целостность обеих сторон", - отметил он.
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