США всегда полностью поддерживали территориальную целостность Азербайджана и Армении.

Как передает Day.Az, об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби в четверг в ответ на вопрос Trend в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"США всегда полностью поддерживали территориальную целостность Азербайджана и Армении. Мы никогда не признавали независимость каких-либо частей Азербайджана. Мы всегда голосовали в Совете Безопасности за территориальную целостность обеих сторон", - отметил он.

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