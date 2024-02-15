https://news.day.az/politics/1637651.html Я хотел бы посетить освобожденные территории Азербайджана - посол США
Я хотел бы посетить освобожденные территории Азербайджана - посол США
Я хотел бы поехать на освобожденные территории Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби в ходе сегодняшней пресс-конференции.
"Я хотел бы поехать на освобожденные территории, но я не хочу это делать под давлением", - подчеркнул дипломат.
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