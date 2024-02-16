Азербайджан выбрал ориентиры. Европа проиграла Азии

Автор: Лейла Таривердиева

Инаугурации Президента Азербайджана ждали все. Не только мы, граждане страны хотели услышать слово своего лидера. Во многих столицах и мозговых центрах мира ждали его речи, которая дала бы реальное представление о сложившихся реалиях и будущих развитиях. Как бы кто не относился к Азербайджану, все знают, что развиваться ситуация в регионе в последующие семь лет будет по той программе, которую огласит Ильхам Алиев. Все будет зависеть от тех приоритетов, что выберет Баку. За шесть лет, прошедших с выборов 2018 года, на Южном Кавказе и на евразийском пространстве в целом произошли кардинальные изменения. Победа Азербайджана в войне и восстановление им суверенитета над всей территорией страны создали совершенно другую реальность. Азербайджан разрушил матрицу, в течение нескольких десятилетий любовно создававшуюся для нашего региона сторонними игроками. Он разнес ее на осколки, полностью изменив правила игры и расставив фигуры на региональной доске в правильном порядке.

Азербайджанский лидер не обманул ожиданий ни друзей, ни недругов. Он расставил все точки над "и", достаточно жестко, не оставив никаких возможностей для двоякого толкования его слов или недопониманий. В совершенно новой ситуации, созданной завершением карабахского конфликта, Азербайджан выступает как единоличный хозяин положения, сильнейшая страна региона с самой четкой внешнеполитической линией. Ему больше нет необходимости дипломатично обходить острые углы и удерживать себя от шагов, которые кому-то не понравятся. Он уже все и всем доказал и может делать выбор без оглядки на сильных мира сего.

За послевоенный период было сорвано много масок. Для Азербайджана практически не осталось неясностей относительно того, кто и какие планы строит на регион и на какие нечистоплотные шаги готов пойти ради достижения своей цели. В этих планах отсутствует уважение и понимание. А значит, это нам не подходит. Азербайджан, победив в войне и доказав свою силу, поднялся на несколько ступеней выше в мировом "табеле о рангах". Это прекрасно осознают и его противники. Их усердие в атаках на Баку исходит как раз из понимания этой истины.

Все это в какой-то степени помогло Азербайджану окончательно определиться со своим выбором и не думать о том, что "сердце" при этом разобьется.

В инаугурационной речи Президент Ильхам Алиев прямо заявил, что Азербайджан нигде не ждут и уже не скрывают этого. Говорилось это о европейских структурах, Евросоюзе. "Если в прежние годы, в частности, в период оккупации они пытались завлечь нас определенными обещаниями, чтобы ввести в заблуждение, то есть пустить пыль в глаза, то сегодня и эти маски сорваны, и здесь отчетливо просматриваются разделительные линии. Мы не проводили этих разделительных линий, мы против них. Сегодня мы отчетливо видим эти разделительные линии даже на Южном Кавказе, где расположены всего три страны. В таком случае должны ли мы склоняться перед теми, кто где-то не желает нас принимать? Нисколько, этого не будет!" - сказал Ильхам Алиев.

Наша семья это тюркский мир, прямо заявил азербайджанский лидер. Так безапелляционно это было сказано впервые. Азербайджан окончательно выбрал приоритетное направление внешней политики, и оно, надо сказать, самое естественное и гармоничное для нашей страны. Президент подчеркнул, что Организация тюркских государств это приоритет, и он заявляет об этом открыто. "Это для нас основная международная организация, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Наша семья - это тюркский мир", - заявил он.

Наверняка эта позиция вызовет кривотолки, возбудит нездоровую фантазию и страхи по поводу "пантюркизма" и тому подобного. Но для тюркского мира и для Азербайджана в частности все это уже не имеет никакого значения. Не только на Южном Кавказе, но и на всем евразийском пространстве геополитика изменила русло. И это видят на западе. Трудно вспомнить, эмиссары каких западных держав за последнее время не побывали в Центральной Азии, кто не разливался соловьем перед странами ЦА, рисуя невероятные перспективы и давай радужные обещания. Дело не только в желании оторвать регион от России и Китая. Есть и другие причины такого повышенного внимания. Дело в том, что тюркский мир реально усиливается. Страны Центральной Азии выходят из-под внешнего влияния, расправляют крылья, и очертания тюркского пространства становятся все более четкими. Прежде регион ЦА виделся Западу неким комком из пяти государств с ущемленным суверенитетом. Имея стратегическую географию, страны ЦА не могли ее использовать. Но все переменилось. И в последнее время даже в США стали быстрее находить на карте Казахстан или Кыргызстан. Правда, для стран региона плюсов от этого мало. Скорее, наоборот. Переместив свои интересы в Центральную Азию, Запад начал вмешиваться во внутренние дела этих стран, высказываться по поводу законодательных решений суверенных государств, давать советы, о которых не просили.

То же самое делалось многие годы в отношении Азербайджана. Но Азербайджану было сложнее, потому что он даже в самые тяжелые времена не позволял взять себя "под управление", и потому все годы независимости подвергался атакам - и не только с запада. Сегодня у наших братьев в Центральной Азии есть надежная поддержка в лице Азербайджана и Турции. Есть проекты, инициированные Азербайджаном, есть победоносный военный опыт нашей страны.

В ноябре прошлого года в Астане состоялся 10-й юбилейный Саммит Организации тюркских государств. Встреча прошла под девизом "Тюркский век", что звучало очень символично. XXI век обещает стать веком возрождения тюркского мира. Работа в этом направлении велась еще в 90-х годах прошлого века, но институализация масштабного проекта пришлась на начало нулевых. Стоит напомнить, что сама идея Тюркского совета (преобразованного в 2021 году в Организацию тюркских государств) зародилась в Азербайджане. 3 октября 2009 года на саммите в Нахчыване по инициативе Президента Ильхама Алиева было подписано соглашение. Это был первый решительный и очень смелый шаг к возрождению тюркского мира, укреплению братских уз. А преобразование Совета в Организацию показало, что тюркский мир перестает быть просто географическим пространством, а переходит в категорию мировых политических сил, способных влиять на глобальные процессы. Не исключено, что в дальнейшем это объединение поднимется еще на ступень выше и превратится в интеграционный Союз по примеру Евросоюза.

"Мы прекрасно чувствуем себя. У нас братские отношения со всеми странами-членами Организации тюркских государств, и наша политика - усиливать Организацию тюркских государств. Это большая география, большая территория, большая военная сила, большая экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое население, растущее население, и мы - народы одного рода, одних корней. Может ли быть единство сильнее этого? Конечно же, нет. Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе", - сказал в инаугурационной речи Президент Азербайджана.

Этим азербайджанский лидер объявил о намерениях и в какой-то мере предупредил тех, кто будет делать попытки мешать этой интеграции. А такие обязательно найдутся.

Еще одной структурой, с которой Азербайджан намерен сотрудничать еще теснее, является Организация исламского сотрудничества. ОИС всегда поддерживала нашу страну, история членства Азербайджана в организации отмечена только позитивом. Пространство мусульманского мира огромно, оно объединяет около шестидесяти стран с более чем полуторамиллиардным населением и большим потенциалом.

Наша страна намерена также укреплять свои позиции в Движении неприсоединения и позиции Движения неприсоединения на мировой арене. Хотя Азербайджан уже передал председательство, он остается в тройке лидеров. Это было решение самих членов ДН, потому за время председательства Президент Азербайджана превратил эту вторую по численности после ООН мировую структуру в организацию, с которой начали считаться. Многие десятилетия ДН находилась на задворках мировой политики, интересы миллиардов людей оставались не учтенными. Как сказал Президент Ильхам Алиев, в период нашего председательства Движение неприсоединения вступило в новую плоскость, и мы, конечно, не можем позволить, чтобы этот процесс пошел на спад. "Уверен, что этого не произойдет. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы Движение неприсоединения как институт стало еще сильнее. Если понадобится помочь решению проблем, стоящих перед странами-членами, мы, конечно, сделаем это", - заверил азербайджанский лидер.

Глава государства считает, что во внешней политике Азербайджана должны открыться новые горизонты.

Действительно, завершение карабахского конфликта и снятие с повестки темы армянской оккупации открыло перед страной большие возможности. Ее внешнеполитические ресурсы могут быть значительно расширены. Как государство, перешедшее в категорию стран средней силы, оно получило полное право включиться в решение мировых проблем. Стоит обратить внимание, как уверенно звучит голос Баку в теме борьбы с неоколониализмом. Поначалу это вызывало насмешки, но постепенно, когда в африканских владениях той же Франции началось движение против французской Неоколониальной политики, смех оборвался. Парижу стало не до смеха. И дело не в том, что Азербайджан действует методами западных "демократий", мутя воду в странах "французской Африки" или на заморских территориях этой страны. Это грязные методы, которые неоднократно были опробованы на нашей стране, правда, безуспешно. Достаточно было поднять вопрос на уровне Движения неприсоединения. Подавленные веками колонизации и многочисленными проблемами народы должны были проснуться, осознать себя членами международного сообщества и прийти к мысли, что страны, обеспечивающие процветающую Европу ураном и золотом, по определению не могут жить за чертой бедности. А именно так они живут.

Президент Азербайджана заявил, что наша страна отныне будет проявлять больше активности в решении беспокоящих мир проблем. "Мы должны быть в первых рядах борьбы против исламофобии в мире. Мы должны быть рядом со странами, ведущими борьбу с неоколониализмом. Мы оказываем и будем оказывать поддержку для того, чтобы полностью стереть с лица Земли неоколониализм и его факторы, оставшиеся в наследство от этой безобразной истории, - заявил Ильхам Алиев и предупредил страны, которые ведут сейчас холодную войну с Азербайджаном, - Мы не будем отставать, мы никогда не занимали оборонительную позицию. Мы будем адекватно отвечать на шаги против нас, и те, кто готовит против нас коварные планы, уверен, пожалеют".

Азербайджан - это надежный партнер. Он умеет дружить, находить выход из любых противоречий и никогда не наносит удара в спину. Азербайджан - это надежная и стабильная логистика, это энергия, и зеленая, и прочая. Партнеры нашей страны только выигрывают. Кстати, Азербайджан это еще и ворота в Центральную Азию. Отдают ли в этом себе отчет французские и американские эмиссары, зачастившие в гости в этот регион? Осознают ли они, что потеряют, потеряв Азербайджан?

В списке внешнеполитических приоритетов Азербайджана, оглашенном Президентом Ильхамом Алиевым, нет европейских структур. В Европе у Азербайджана много друзей, отношения с которыми строятся только на двусторонней основе. Отношения же с Евросоюзом рассматриваются исключительно в экономической плоскости. Это тоже очень много значит и для нас, и для наших партнеров. Но в политической плоскости Европа как центр притяжения утеряла доверие. ЕС выбрал себе в приоритеты марионетку Армению. Равноправное взаимодействие, на котором всегда настаивал Баку, оказалось ЕС неинтересно. Посмотрите, сколько лет стороны не могли согласовать вопрос включения в соглашение пункта о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

Баку никогда не стремился к евроинтеграции, никогда не ставил такой цели. Что дало нам членство в Восточном партнерстве? В общем-то ничего. Такие форматы существуют для того, чтобы держать страны на привязи, не позволяя им уйти с орбиты. Но Азербайджан, особенно в его нынешнем статусе, не намерен вертеться вокруг чужих интересов. У него есть собственные интересы и все возможности их реализовать.