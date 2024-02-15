Азербайджанские военнослужащие принимают участие в курсах в Узбекистане

Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в курсах "Горный лидер", проводимых в Ташкентской области Узбекистана.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В курсах, проводимых в Учебно-тренировочном центре горной подготовки "Чимган" министерства обороны Узбекистана, участники совершенствуют полученные теоретические знания по эффективному использованию горного оборудования, скалолазанию, преодолению естественных горных преград, ведению огня в условиях гористой местности, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и их безопасной эвакуации. На курсе "Горный лидер" азербайджанские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм", - говорится в сообщении ведомства.

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