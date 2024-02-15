Азер Гараев о новом этапе развития Азербайджана

Азербайджан в настоящее время де-факто вступает в новый этап развития.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказал Trend ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что Азербайджан, вступивший после президентских выборов в новый период, наметил новые цели на ближайшие годы. 14 февраля на церемонии инаугурации Президент Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями о целях дальнейшего развития Азербайджана, пройденном пути успешного развития страны и других важных вопросах. На президентских выборах, впервые в истории независимости страны проведенных на всей территории страны, Президент Ильхам Алиев победил с результатом 92,12 процента голосов, и это одна из важных составляющих триумфальной истории современного Азербайджана.

"За последние 20 лет каждая страница летописи беспрецедентного созидания в Азербайджане была достаточно обширна и богата хроникой великих достижений, начиная от внешней политики и международных отношений и заканчивая экономической и социальной сферами. "Железным Кулаком" победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была решена главная проблема Азербайджана - карабахская проблема. А 20 сентября прошлого года, в течение всего лишь одного дня успешных антитеррористических мероприятий локального характера был положен конец существованию сепаратистского режима в Карабахе. Таким образом, Азербайджанская Республика как независимое государство достигла всех своих стратегических целей, достойно реализовала стоявшие перед ней задачи", - сказал Гараев.

Он подчеркнул, что вызовы, выдвинутые этим современным этапом развития, обусловили проведение внеочередных президентских выборов. "Обеспечение устойчивого развития является абсолютным приоритетом государственной политики Президента Ильхама Алиева. В основе дальнейшего укрепления нашей независимости и идеологических устоев, гражданской солидарности лежит защита национальных интересов азербайджанского государства. Независимо от исторических и политических условий, лидерство Президента Ильхама Алиева продолжает играть решающую роль в развитии национального государства", - сказал он.

По словам Гараева, Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии инаугурации очертил карту будущего развития Азербайджана. В числе основных целей также продолжение строительства сильной армии, развитие военной промышленности, успешное завершение шагов, начатых в этом направлении после Второй Карабахской войны. Для защиты Азербайджана от внешних рисков необходимо и усиление безопасности границ страны. "Крайне важны также идеологическое единство в Азербайджане против угроз нового периода, повышение устойчивости нашего общества к внешнему идеологическому давлению. Сегодня многие государства страдают именно от этой проблемы. Важно сохранение наших национально-духовных ценностей и воспитание молодежи на основе этих ценностей. В период, когда поляризация в мире идет быстрыми темпами, Азербайджан и впредь будет продолжать свои усилия в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). Все страны-члены ОТГ имеют братские отношения и их объединяют тесные связи. Мы уже видим, что между тюркскими государствами стремительно развиваются экономические и социальные связи. Даже этот фактор с завистью воспринят рядом сил, которые пытаются предотвратить усиление тюркских государств, но Азербайджан продолжит свою деятельность по укреплению ОТГ", - сказал он.

Гараев добавил, что прошедшие 20 лет дают основание говорить о том, что новый этап развития Азербайджана также будет полон успехов.

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