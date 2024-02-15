Руфиз Хафизоглу об исламофобии в Европе, превратившуюся в "политическую эпидемию"
Исламофобия превратилась в "политическую эпидемию" в Европе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель директора АМИ Trend, руководитель медиа-платформы Turkic.World (Тюркский мир), политический комментатор Руфиз Хафизоглу.
"К сожалению, сегодня во многих европейских государствах исламофобия растет день ото дня, и это переросло уже в "политическую эпидемию". Управление этим осуществляется политическими кругами Запада, и в частности Франции, из единого центра. В настоящее время многие западные государства напоминают Германию до Второй мировой войны. В этих государствах все больше усиливается крайне правое и националистическое мышление", - сказал он.
Р.Хафизоглу отметил, что западные государства, которые сегодня говорят о правах человека и демократии, очень далеки от демократических ценностей.
"По какой-то причине сжигание Корана в присутствии полиции является правом человека, но возражать против этого считается радикализмом. Западные страны, и в частности Франция, применяют двойные стандарты против многих мусульманских стран", - добавил политический комментатор.
Он считает, что многие платформы, представляемые Европой, больше не являются диалоговыми платформами, а используются в качестве механизма давления.
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