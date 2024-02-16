Азербайджан, ОАЭ и Бразилия объединяются для борьбы с изменением климата

"ОАЭ, Азербайджан и Бразилия объединяют усилия для достижения международного соглашения по удержанию повышения глобальной температуры в пределах 1,5 градуса (2.7 градуса по Фаренгейту).

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Al Jazeera, опубликованной на сайте международной телекомпании.

Автор статьи отмечает, что Объединённые Арабские Эмираты заявили, что сформируют тройку, которая сосредоточится на обеспечении обязательств по сокращению выбросов CO2 до истечения срока, установленного для саммита COP30, который пройдет в Белене (Бразилия) в 2025 году. А в ноябре этого года в Азербайджане состоится конференция COP29.

"Мы не можем позволить себе ослабить темп, мы должны сделать всё возможное, чтобы удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5 градуса", - сказал председатель COP28 Султан Ахмед Аль-Джабер.

В 2015 году почти 200 правительств подписали Парижское соглашение по климату, предусматривающее постепенный отказ от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии во второй половине столетия и ограничение повышения глобальной температуры на уровне 1,5 градуса по Цельсию. Однако эта цель стремительно выходит из-под контроля, поскольку глобальные выбросы парниковых газов продолжают расти. Следующий раунд климатических переговоров рассматривается как возможность не допустить того, чтобы глобальное потепление превысило предел в 1,5 градуса.

Тройка государств должна значительно укрепить международное сотрудничество для стимулирования амбиций в следующем раунде национальных целевых взносов. Так говорится в окончательном соглашении, достигнутом на COP28.

"Тройка помогает нам обеспечить сотрудничество и преемственность, необходимые для того, чтобы придерживаться курса по достижению цели удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5 градуса", - говорится в заявлении Аль-Джабера.

Небольшой прогресс

На саммите COP28 страны договорились о переходе от ископаемого топлива, но не было достигнуто никакого прогресса в вопросе разблокирования финансовых потоков в развивающиеся страны, который был основным камнем преткновения на переговорах. Этот вопрос станет главной темой COP29 в Баку, где, как ожидается, будет установлена новая цель финансовой поддержки, оказываемой развитыми странами в борьбе с изменением климата.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, богатые страны отстают примерно на два года от первоначального обещания выделять $100 млрд в год на борьбу с изменением климата к 2022 году.

В 2022 году группа экспертов ООН высокого уровня по климатическому финансированию заявила, что развивающимся странам, за исключением Китая, необходимо тратить около 2,4 триллиона долларов в год на чистую энергию и устойчивость к изменению климата к 2030 году, что в четыре раза больше, чем сейчас.

"Будучи принимающей стороной COP29, мы намерены использовать наши возможности в качестве связующего звена между развитыми и развивающимися странами, чтобы объединить усилия по поддержанию уровня 1,5 градуса в пределах досягаемости, - сказал председатель COP29 Мухтар Бабаев, который является министром экологии и природных ресурсов Азербайджана. - Ключом к этому станет установление новой цели климатического финансирования, которая отражает масштаб и актуальность климатической проблемы".