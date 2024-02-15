В марте состоится трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

Как отмечается в заявлении, 15 февраля министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили совершил официальный визит в Турецкую Республику.

"В рамках визита Илья Дарчиашвили провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Министры иностранных дел Грузии и Турции обсудили важные вопросы, включенные в повестку стратегического партнерства между двумя странами, включая вопросы сотрудничества в торговле, экономике, энергетике, транспорте, стратегических региональных проектах, культурно-гуманитарной сфере. Министры оценили успешную динамику двусторонних торгово-экономических отношений",- сказали в ведомстве.

Как отмечается, внимание сторон было сосредоточено на реализации стратегических транзитных и энергетических проектов.

"Стороны рассмотрели транзитный потенциал Грузии, Азербайджана и Турции. В этом контексте они отметили важность развития железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также Среднего коридора. Была отмечена важность проведения визитов на высшем уровне, и создания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Грузией и Турцией. Особое внимание было уделено происходящим процессам и вызовам безопасности в регионе. На встрече еще раз была подтверждена твердая поддержка Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии",- сказали в МИД Грузии.

В заявлении отмечается, что стороны также подчеркнули необходимость устойчивого и стабильного развития региона, роль Грузии и Турции в обеспечении мира в регионе.

"Они отметили успешный формат трехстороннего сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан, в рамках которого в марте состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Грузии, Турции и Азербайджана",- говорится в заявлении.