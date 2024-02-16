Арестован бывший высокопоставленный чиновник Нахчывана

В Бакинском военном суде рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения бывшему начальнику Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Нахчыванской Автономной Республики Джалилову Мирзе Халил оглу по продолжающемуся в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики уголовному делу.

Как сообщает в пятницу Day.Az, М.Джалилов обвиняется в получении взяток в крупных размерах от отдельных лиц во время его пребывания на посту начальника Госслужбы.

На процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Рафика Аббасова в отношении Мирзы Джалилова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца 20 дней.

Отметим, что ранее Мирза Джалилов также занимал должность начальника Нахчыванского городского управления полиции.

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