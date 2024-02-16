ВС Азербайджана проводят мобилизационные учения

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части проводятся командно-штабные мобилизационные учения.

Как передает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"В ходе учений проводятся мероприятия по развертыванию пунктов приема, изучению процесса приема личного состава, мобилизационному комплектованию подразделений и организации боевого слаживания, осуществлению переброски в район оперативного назначения и уточнению расчетов по дислокации на территории, были выполнены действия по занятию района оперативного назначения и организации наступательной операции, заслушаны доклады о проделанной деятельности.

Целью учений является уточнение мобилизационных ресурсов и приведение выполняемых мероприятий по мобилизации в соответствие с современными стандартами", - говорится в сообщении ведомства.

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