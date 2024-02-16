https://news.day.az/politics/1637803.html Генпрокурор о попытках подрыва безопасности Азербайджана
Генпрокурор о попытках подрыва безопасности Азербайджана
В открытой и скрытой форме предпринимаются попытки против безопасности Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на церемонии награждения в Генеральной прокуратуре.
K.Алиев отметил, что правоохранительными органами принимаются превентивные меры.
"В органах прокуратуры продолжаются мероприятия в этом направлении", - сказал генпрокурор.
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