Али Асадов выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

Исполняющий обязанности премьер-министра Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Прежде всего, выражаю глубокую благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за выдвижение моей кандидатуры на пост премьер-министра Азербайджанской Республики и оказанное мне высокое доверие.

Еще раз сердечно поздравляю Президента Ильхама Алиева с уверенной и блестящей победой на президентских выборах, которые впервые в истории независимой Азербайджанской Республики охватили все наши суверенные территории и навсегда вписаны в нашу славную историю как выборы Победы", - добавил Али Асадов.

Отметим, что в Милли Меджлисе был рассмотрен вопрос "Об одобрении кандидатуры Али Хидаят оглу Асадова на пост премьер-министра Азербайджанской Республики". После обсуждения вопрос был вынесен на голосование, и Милли Меджлис одобрил назначение Али Асадова премьер-министром Азербайджана.

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