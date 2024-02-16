Еще раз сердечно поздравляю Президента Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах

Пользуясь случаем, от всей души поздравляю Президента Ильхама Алиева с уверенной и великолепной победой на президентских выборах, которые впервые в истории независимой Азербайджанской Республики охватили все суверенные территории и навсегда вписаны в славную историю страны как выборы Победы.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Али Асадов, чья кандидатура на пост премьер-министра Азербайджана была одобрена Милли Меджлисом (парламент).

Он отметил, что уважаемый азербайджанский народ, сделав свой достойный и справедливый выбор в прозрачных и демократических условиях, еще раз продемонстрировал высокое доверие к главе государства.

"Политический курс, осуществленный на фоне вызовов времени и сложных геополитических условий за прошедший период, который вписан в нашу современную историю как великолепные 20 лет, обеспечил дальнейшее укрепление независимости Азербайджана, превращение нашей республики в могущественное государство, являющееся лидером региона и имеющее право голоса, занимающее достойное место в мировом сообществе, решающее свои проблемы экономической и военной силой.

Освобождение нашей славной армией под мудрым руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева от почти тридцатилетней оккупации наших земель в 44-дневной Отечественной войне, полное восстановление суверенитета страны в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года - самая славная страница в истории нашей независимой государственности", - добавил Али Асадов.

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