В Ханкенди найдено оружие

В городе Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов.

Об этом Day.Az сообщили в МВД.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 15 февраля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 2 пулемета, 6 автоматов различных марок, 1 пистолет, 3 винтовки, 8 гранат, 44 магазина, 3114 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

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