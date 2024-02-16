https://news.day.az/politics/1637821.html В Ханкенди найдено оружие
В Ханкенди найдено оружие
В городе Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов.
Об этом Day.Az сообщили в МВД.
В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 15 февраля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 2 пулемета, 6 автоматов различных марок, 1 пистолет, 3 винтовки, 8 гранат, 44 магазина, 3114 патронов различных калибров и другие боеприпасы.
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