https://news.day.az/politics/1637823.html Запад мешает армяно-азербайджанскому урегулированию - Патрушев
Запад мешает армяно-азербайджанскому урегулированию - Патрушев
Запад стремится раскачать ситуацию на Южном Кавказе и помешать разрешению споров между Азербайджаном и Арменией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе выступления в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по вопросам Афганистана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.
"Видим также стремление западников раскачать ситуацию на Южном Кавказе, а также помешать армяно-азербайджанскому урегулированию, что привело к обострению обстановки в данных регионах", - сказал Патрушев.
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