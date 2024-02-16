Азербайджанские пограничники получили новое жилье

В рамках выполнения поручений Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по улучшению жилищных и социально-бытовых условий военнослужащих, во время открытия гарнизонного комплекса отдельной пограничной дивизии "Газах" 15 февраля на территории села Даш Салахлы Газахского района в отдельной пограничной дивизии "Газах" пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана были сданы в служебную эксплуатацию новопостроенные жилые дома.

Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространила ГПС Азербайджана.

"На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна, минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики, освобождение земель от оккупации.

Заместитель начальника ГПС Азербайджана генерал-лейтенант Джавид Абдуллаев и глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов приняли участие в церемонии открытия жилых домов, построенных для военнослужащих и членов их семей.

На мероприятии персоналу было передано поздравление начальника Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Выступающие отметили, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана и освобождения государственных границ от оккупации в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева осуществляются последовательные меры по развитию необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны, улучшению условий службы и социального обеспечения военнослужащих. Было особо подчеркнуто, что осуществление вышеуказанных мер является очередным проявлением повышенного внимания к охране государственной границы.

Также было отмечено, что азербайджанские пограничники всегда достойно выполняют свои обязанности по обеспечению неприкосновенности границ Азербайджана.

После церемонии открытия состоялось ознакомление с условиями, созданными в жилых домах, которые были сданы в служебную эксплуатацию и осмотр квартир.

Все квартиры отремонтированы и оборудованы кухонной мебелью, во дворе построены 5 беседок по 120 квадратных метров, здание насосной станции и водохранилище площадью 600 квадратных метров.

В конце мероприятия были сделаны памятные фотографии", - говорится в сообщении ведомства.

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