Представители Аппарата военного атташе Азербайджана в России приняли участие в заседании в Москве

Представители Аппарата военного атташе Азербайджанской Республики в Российской Федерации приняли участие в заседании руководителей органов управления военно-учебных учреждений государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москве.

Как передает в пятницу Day.Az информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"Заседание проводилось под председательством секретаря Совета министров обороны СНГ генерал-майора Юрия Дашкина. В ходе заседания были обсуждены мероприятия, состоявшиеся в 2023 году, и меры, запланированные на 2024 год. Также были заслушаны выступления соответствующих лиц на различные темы, состоялся обстоятельный обмен мнениями о возможностях взаимной интеграции систем военного образования на пространстве СНГ на фоне современных вызовов.

В заключение был подписан протокол о ходе заседания и проведенных дискуссиях", - говорится в сообщении ведомства.

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