Вопрос гражданства армян Карабаха – сугубо внутреннее дело Азербайджана - депутат Мазахир Эфендиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Гостем передачи стал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Мазахир Эфендиев.
Он отметил, что вопрос гражданства армян Карабаха - это сугубо внутреннее дело Азербайджана.
"Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что не будет обсуждать свои внутренние вопросы с другой стороной. Конечно, вопросы гражданства тех людей, которые хотят жить в Азербайджане - это сугубо внутреннее дело страны. Открыт специальный портал, при помощи которого армяне, которые жили в Карабахе, могут обратиться за получением гражданства Азербайджана", - добавил депутат.
Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.
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