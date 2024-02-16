https://news.day.az/politics/1637901.html Михаил Мишустин позвонил Али Асадову
Михаил Мишустин позвонил Али Асадову
16 февраля премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел телефонный разговор с главой Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе Кабмина Азербайджана, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин позвонил премьер-министру Азербайджана Али Асадову и поздравил его с назначением на должность.
В ходе беседы стороны высоко оценили развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, выразили надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства.
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