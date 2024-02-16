Фонд тюркской культуры и наследия раскритиковал акт вандализма против памятника Натаван во Франции

Фонд тюркской культуры и наследия распространил заявление, в котором подверг резкой критике недопустимое поведение, совершенное в отношении "Азербайджанского сада" и памятника выдающейся Азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван во французском городе Эвиан-ле-Бен.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, в заявлении говорится:

"Фонд тюркской культуры и наследия яростно осуждает неэтичные действия, совершенные во Франции в отношении памятника известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван, расценивая это как акт вандализма против древнего и богатого общетюркского культурного наследия. Фонд тюркской культуры и наследия призывает к предотвращению подобных действий и внимательному отношению к сохранению образцов тюркского культурного наследия во всем мире".

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