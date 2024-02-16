Армяне обстреляли Дашкесан

16 февраля в 12:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в районе населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района, открыли огонь из крупнокалиберного оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.

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