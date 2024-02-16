Казахстан готовится подписать соглашение о военной разведке с Азербайджаном
Казахстан и Азербайджан готовятся подписать соглашение о военной разведке.
Как передает Day.Az, проект соглашения опубликован на правительственном портале проектов нормативных правовых актов Казахстана.
Согласно проекту, обе страны намерены подписать проект соглашения о сотрудничестве в области военной разведки в оборонном секторе.
"Правительство Республики Казахстан постановляет одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны", - отмечается в проекте постановления.
На реализацию соглашения предусмотрены средства Минобороны в бюджете Казахстана.
Страны будут осуществлять сотрудничество в следующих формах: официальные визиты руководителей уполномоченных органов и рабочие встречи экспертов; взаимный обмен разведывательной военной информацией в области обороны по следующим тематическим направлениям: террористические и экстремистские организации; военно-политические события, представляющие взаимный интерес; проведение мероприятий боевой подготовки для личного состава уполномоченных органов сторон.
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