https://news.day.az/politics/1638029.html Али Асадов провел телефонный разговор с кыргызским коллегой
Али Асадов провел телефонный разговор с кыргызским коллегой
16 февраля председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров позвонил премьер-министру Азербайджана Али Асадову.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана, А.Жапаров поздравил А.Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджанской Республики.
В ходе разговора было выражено удовлетворение всесторонним развитием стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном.
Стороны также обсудили перспективы дальнейшего наращивания азербайджано-кыргызского взаимовыгодного сотрудничества.
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