Посол о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Сербией

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Сербией достигли уровня стратегического партнерства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Сербии в Азербайджане Драган Владисавлевич на мероприятии, посвященном Дню Государственности Республики Сербия.

"Самой ценной является дружба, прошедшая испытание временем и условиями. Так, наши отношения с Азербайджаном основаны на схожем историческом прошлом и полном взаимопонимании по основным проблемам, с которыми мы сталкиваемся. Насчитывающие вот уже 27 лет наши двусторонние отношения превратились в стратегическое партнерство с полной координацией внешнеполитической деятельности и вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказал он.

По словам посла, за последние два года произошел большой рост двусторонних экономических отношений и товарооборота.

Он выразил уверенность в продолжении интенсивных и важных отношений сотрудничества и дружбы между Сербией и Азербайджаном, а также пожелал своей стране больше таких ценных и искренних друзей, как Азербайджан.

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