Сахиль Керимли рассказал о патриотизме и преданности азербайджанской молодежи Родине

В своем выступлении программного характера на церемонии инаугурации Президент Азербайджана Ильхам Алиев изложил будущие цели страны, озвучил важные месседжи.

Как сообщает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сказал политический комментатор Сахиль Керимли.

С.Керимли отметил, что если несколько лет назад главной целью Азербайджана было полное восстановление территориальной целостности, то эта проблема уже нашла свое решение. Сегодня главная задача - дальнейшее развитие Азербайджана, предотвращение внешних угроз, правильное направление молодого поколения в этом процессе.

"В своем выступлении глава нашего государства, подчеркнув многие важные моменты, перечислил цели на предстоящие годы практически пункт за пунктом. Такие вопросы, как дальнейшее укрепление нашей армии, повышение экономической активности, дальнейшее повышение социального благосостояния граждан, развитие науки, образования, здравоохранения и других сфер, диверсификация проектов международного значения, безусловно, являются приоритетными. Также одна из главных задач на ближайшие годы - восстановление с нуля наших территорий, которые были разграблены и разрушены на протяжении многих лет оккупации, обеспечение возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли", - сказал политический комментатор.

Он отметил, что также одним из наиболее важных моментов является решительное предотвращение возможных провокаций враждебных сил против страны.

Керимли подчеркнул, что проявленный в 44-дневной Отечественной войне героизм, большой патриотизм и боевой дух сформировавшегося в период руководства Президента Ильхама Алиева молодого поколения стал примером для всего мира.

Политический комментатор подчеркнул, что и на президентских выборах, состоявшихся 7 февраля, молодежь страны проявила большую активность.

"Несомненно, что внешние подрывные силы с завистью относятся к нашей победе в Карабахе, активности нашей молодежи. Эти круги прекрасно понимают, что никакие силы не смогут отвратить азербайджанскую молодежь от преданности Родине, верности своему государству. В связи с этим всегда есть и будут коварные планы воздействия на молодежь различными способами. Поэтому задачами каждого гражданина Азербайджана должны быть бдительность, защита позиций нашего государства, защита нашей страны во всех смыслах", - сказал Сахиль Керимли.