Джейхун Байрамов обсудил мирный процесс между Баку и Ереваном с помощником госсекретаря США

16 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщается в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня между двумя странами, а также перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на двусторонней основе.

"Джейхун Байрамов подчеркнул, что провокация Армении, которая привела к ранению азербайджанского военнослужащего в результате снайперского выстрела без каких-либо побуждающих факторов после пяти месяцев стабильности, направлена на нанесение удара по мирному процессу.

Наряду с этим, была отмечена неприемлемость широкомасштабного злоупотребления миссии Европейского союза в Армении в качестве средства антиазербайджанской пропаганды, проводимой ими "бинокльной дипломатии", вопреки заявленным целям, таким как содействие региональной стабильности, а также построению доверия между Азербайджаном и Арменией.

Что касается проекта мирного соглашения, то были еще раз упомянуты существующие претензии против территориальной целостности и суверенитета нашей страны в законодательных актах и конституции Армении, международных организациях и судах и подчеркнута важность отказа от этих претензий.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в публикации.

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