https://news.day.az/politics/1638119.html В Ханкенди найдено вооружение, брошенное армянами
В Ханкенди найдено вооружение, брошенное армянами
В Ханкенди обнаружено значительное количество огнестрельного оружия.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 16 февраля на территории города Ханкенди были обнаружены 2 автомата, 4 винтовки, 1 пистолет, 1 гранатомет, 9 гранат, 19 запалов гранат, 11 магазинов для патронов, 846 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
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