В Ханкенди найдено вооружение, брошенное армянами

В Ханкенди обнаружено значительное количество огнестрельного оружия.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 16 февраля на территории города Ханкенди были обнаружены 2 автомата, 4 винтовки, 1 пистолет, 1 гранатомет, 9 гранат, 19 запалов гранат, 11 магазинов для патронов, 846 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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