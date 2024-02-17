Армения должна отказаться от претензий к Азербайджану.

Как сообщает в субботу Day.Az, со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом 16 февраля на встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Джейхун Байрамов подчеркнул, что провокация Армении, которая привела к ранению азербайджанского военнослужащего в результате снайперского выстрела без каких-либо побуждающих факторов после пяти месяцев стабильности, направлена на нанесение удара по мирному процессу.

Что касается проекта мирного соглашения, то были еще раз упомянуты существующие претензии против территориальной целостности и суверенитета нашей страны в законодательных актах и конституции Армении, международных организациях и судах и подчеркнута важность отказа от этих претензий", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что 12 февраля в 13:37 с позиций Вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем через территорию Зангиланского района, был открыт огонь по позициям Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенным на территории села Коллугышлаг Зангиланского района.

В результате провокации получил ранение военнослужащий Государственной пограничной службы рядовой Халилзаде Парвиз Агакиши оглу. Военнослужащий был эвакуирован на вертолете в специализированное медицинское учреждение.

Кроме того, 12 февраля в 20:50 и 23:40 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ответ на провокацию Вооруженных сил Армении была проведена операция "Возмездие".

Согласно информации ГПС, в результате операции был полностью разрушен боевой пост Вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда был открыт огонь по позициям армии Азербайджана.

"Имеются данные о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста. На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативных условий на азербайджано-армянской условной государственной границе, отныне будет следовать ответ с более серьезными и решительными мерами. Ответственность за произошедшее полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении ГПС.

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