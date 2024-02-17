Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил поздравительное послание Али Асадову

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил поздравительное послание премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета Министров, в послании Ираклий Кобахидзе поздравил Али Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджанской Республики и пожелал ему успехов в деятельности.

Азербайджано-грузинское сотрудничество и взаимная поддержка были оценены как наглядное выражение стратегического партнерства, тесного добрососедства двух стран, была выражена уверенность, что в будущем отношения будут еще более интенсивными и всеобъемлющими.

Премьер-министр Грузии в своем послании выразил готовность приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

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