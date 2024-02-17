https://news.day.az/politics/1638203.html Церемонии приведения к присяге новобранцев пройдут в закрытом формате - минобороны Азербайджана
Церемонии приведения к присяге новобранцев пройдут в закрытом формате - минобороны Азербайджана
Церемонии приведения к присяге новобранцев пройдут завтра, 18 февраля, в учебных частях и подразделениях в закрытом формате в целях охраны здоровья личного состава.
Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.
Было отмечено, что участие родителей, а также представителей общественности и СМИ в церемониях приведения к присяге будет ограничено.
"Учитывая вышесказанное, просим граждан с пониманием отнестись к этому решению", - говорится в сообщении ведомства.
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