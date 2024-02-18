Азербайджан знает цену безопасности – предварительные итоги Мюнхенской конференции от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) это авторитетное мероприятие, которое не случайно называют "политическим Давосом". Конференция проводится с 1962 года и год от года наращивала свой имидж форума мирового значения. За встречами в Мюнхене неизменно внимательно следят и в мировых столицах, и в мозговых центрах мира, ожидая выработки каких-то тенденций и новых политических трендов. Хотя МКБ форум неформальный и проходит лишь в формате обсуждений без принятия каких-либо решений, на его полях всегда решались самые важные вопросы международной безопасности.

Нынешняя Мюнхенская конференция пришлась на период, когда понятие "безопасность" в мире размывается и искажается. Представления о международной безопасности, в прежние годы удерживавшие мир от политических катастроф, нивелированы эгоистичной политикой держав и бездарным лидерством. Не случайно многие аналитики склоняются к мнению, что мир находится на пороге Третьей мировой. Атмосфера нынешней Мюнхенской конференции показала, что эти аналитики не так уж далеки от истины. В мире стало больше враждебности, он делится уже не на полюса, а на группировки, действующие не по правилам, а по законам улицы, и устраивающие "темную" неугодным.

Еще до начала форума международными экспертами делались прогнозы и предположения относительно повестки конференции, и большинство приходили к выводу, что мюнхенская встреча 2024 года станет больше оформлением некоего сговора западного мира против политических противников и экономических конкурентов. Все очень усложнилось, но вместо того, чтобы пытаться развязать уже завязанные узлы, мировые державы еще больше их затягивают. Сотрудничество и партнерство во имя движения к прогрессу и развитию перестали быть в приоритете, уступив место боям без правил.

Однако в мире все же есть те, кто думает о будущем. Пусть их возможностей и дипломатического ресурса не хватает на заботу обо всем человечестве, но они думают о будущем тех регионов, в которых находятся. Каждый регион это часть общей мозаики. Работая на создание стабильного и безопасного пространства, эти страны думают не только о себе.

Одна из таких стран - Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев принял участие в МКБ уже не в первый раз. И его участие всегда запоминается. Азербайджанский лидер фигура очень заметная, он всегда оказывается в центре внимания. Несмотря на то, что после Второй карабахской войны и особенно после сентябрьской антитеррористической операции у Баку стало больше недругов и завистников, Мюнхен показал, что это не повлияло на интерес к Азербайджану и к его лидеру. Все проблемы с внутренней безопасностью уже решены, и главная забота Азербайджана сегодня - устранение внешних угроз, разрушение сговора, формирующегося вокруг нашей страны. Президент получил мандат своего народа на решение этих проблем, и нет сомнений, что угрозы будут устранены. Азербайджан знает цену безопасности.

Как всегда, участие в конференции лидеров Азербайджана и Армении создало некую интригу. Однако никаких прорывов в этом вопросе не ожидалось. Баку уже определил границы вмешательства в двусторонние отношения с соседом третьих сторон, и инициатива канцлера ФРГ Шольца была благосклонно принята не в качестве посредничающей державы, а в качестве хозяина Мюнхенской конференции.

Куда интереснее прочие встречи, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым. Причем, встречи проводились, как правило, не по инициативе азербайджанской стороны. Всеобщее внимание привлекли встречи азербайджанского лидера с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и главой Украины Володимиром Зеленским. Ситуация в Украине и на Ближнем Востоке были центральными на МКБ в этом году, и позиция такого лидера, как Ильхам Алиев, важна и востребована. Всем известно о независимости суждений этого политика, а виртуозность, с которой под его руководством были разрешены тяжелейшие проблемы Азербайджана, заставляют прислушиваться к его опыту.

Проблема лидерства стоит в сегодняшнем мире очень остро. Опыт, мудрость и дальновидность - такое сочетание встречается теперь не часто. К таким лидерам стоит прислушиваться. Действующий председатель ОБСЕ Ян Борг не должен обижаться на сказанное Президентом Азербайджана относительно руководимой им организации. Слова азербайджанского лидера - это результат опыта и правильного видения реалий. Напомним, что Президент Ильхам Алиев на встрече с Боргом в Мюнхене посоветовал руководству ОБСЕ распустить уже неактуальные структуры, вроде Минской группы, и расходовать средства организации более эффективно.

Хотя Европа и Штаты стараются делать вид, что дистанцируются от Азербайджана, все понимают, то ключи от Южного Кавказа находится в Баку. Азербайджан это также ворота в Центральную Азию, ключевой игрок в транспортно-логистической диверсификации, потребовавшейся Европе в новой геополитической ситуации. Наша страна - узловой пункт на маршруте Срединного коридора. И со всем этим совершенно ничего нельзя поделать. Кроме того, Азербайджан был и остается гарантом энергетической безопасности многих стран. Как сказал глава государства в своей инаугурационной речи, мы уже экспортируем свой газ в восемь стран, и спрос растет. К нам обращаются за помощью, а мы, как надежный партнер, всегда готовы помочь тем, кто нуждается. "Это ценят. Правда, не всегда по достоинству, но нас такая ситуация в принципе устраивает", - заметил Ильхам Алиев.

Да, ценят не всегда, но не могут не принимать во внимание. В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Блинкен поблагодарил главу Азербайджана, что нашел время с ним встретиться, и сказал, что есть много тем для разговора. Президент Азербайджана дипломатично выразил надежду на поддержку американским правительством всех инициатив Баку в этом году. В повестке нашей страны и СОР29, и вопрос достижения мира в регионе. По его словам, существуют хорошие возможности для дальнейшего укрепления двусторонних отношений и сотрудничества между нашими странами. И особо подчеркнул, что двусторонние отношения между Азербайджаном и США должны развиваться независимо от процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном. Это был очень четкий меседж о том, что в Баку хорошо видят, что и почему происходит вокруг страны.

Надо сказать, что западные партнеры Азербайджана уделяют предстоящему климатическому саммиту СОР29 повышенное внимание. И мы еще раз убеждаемся в том, что наш лидер знает, что и как нужно делать, чтобы принести стране максимальную пользу. Решение взять проведение этого масштабного саммита на себя было очень дальновидным и продуманным. Климатический форум, еще не состоявшись, в разы повысил авторитет Азербайджана и притягивает к нему интерес и внимание. Нетрудно представить, как будет развиваться ситуация в ноябре, когда в Баку приедут около сотни тысяч гостей.

Обращает на себя внимание встреча главы Азербайджана на полях Мюнхенской конференции со специальным представителем Президента США по вопросам климата Джоном Керри. Ильхам Алиев поделился планами страны в сфере зеленого перехода и подчеркнул наличие у Баку опыта, накопленного в период председательства в Движении неприсоединения, который может быть применен в достижении целей глобальной солидарности, в частности, солидарности между глобальным Севером и глобальным Югом. Президент Азербайджана дал понять широту повестки страны, упомянув и о транскаспийских инициативах, и о проекте энерголинии по дну Черного моря, в котором участвует и наша страна. Это глобальные проекты, выходящие за пределы нашего региона. И что важно - они не могут обойтись без Азербайджана.

Зеленый переход был темой встречи и с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по Европейской инициативе "Зеленой сделки", межинституциональным отношениям и администрации Марошем Шефчовичем.

В целом, у Президента Ильхама Алиева в Мюнхене был очень плотный график. Глава государства провел много встреч с коллегами из других стран, представителями правительств, мирового бизнеса, международных организаций. Как отмечал на церемонии инаугурации глава государства, Азербайджан больше не является страной, действующей на местном уровне. Сегодня это страна, которая содействует активному партнерству в различных регионах мира, признается надежным партнером, активно участвует в решении глобальные проблемы в мире и вносит в них практический вклад.

Этот авторитет не возник из ниоткуда. Он был обеспечен годами упорной дипломатической работы и наглядными успехами страны. То, что мир поддержал проведение саммита СОР29 в Азербайджане, является свидетельством позитивного имиджа страны и авторитета ее лидера. Азербайджан уже не раз демонстрировал умение вести политику, выходящую за пределы одной страны, выдвигать глобальные инициативы. Сейчас, когда многолетний конфликт окончательно завершен, у Баку появилось больше возможностей для созидательной деятельности на мировой арене. И в сфере энергетики, и в сфере зеленого перехода, и, конечно же, в сфере безопасности.

Повторим - Азербайджан знает цену истинной безопасности. Он дорого за нее заплатил, и его опыт бесценен.