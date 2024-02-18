Мюнхенская конференция подтверждает растущий авторитет Азербайджана в мире

Происходящие в ряде регионов мира войны наносят серьезный ущерб мировой экономике. В этой связи становится неизбежным возникновение энергетического кризиса. В результате российско-украинской войны вопрос энергетической безопасности стал одним из наиболее актуальных и приоритетных для европейских стран. Потребность Европы в азербайджанском газе постоянно увеличивается и, соответственно, растет международный авторитет Азербайджана в качестве надежного партнера. Это подтверждает прошедшие многочисленные встречи между Президентом Ильхамом Алиевым с участниками Мюнхенской конференции.

Об этом в интервью Day.Az сказал итальянский эксперт по экономическим и геополитическим вопросам Доменико Летиция.

По его словам, сегодня Азербайджан переживает стремительное развитие, совершенствует свою экономическую систему, предпринимает последовательные и системные шаги по обеспечению региональной безопасности.

"В настоящее время важную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе играют реализуемые Азербайджаном энергетические проекты и форматы сотрудничества, укрепляющие региональную интеграцию. В то же время Азербайджан активно участвует в мировом миротворческом процессе, выступает с эффективными предложениями и инициативами, и своей практической деятельностью вносит ценный вклад в укрепление безопасности мира", - отметил итальянский аналитик.

Как подчеркнул наш собеседник, участие Азербайджана в Мюнхенской конференции по безопасности и проведенные встречи еще раз показывают, что внешняя политика Азербайджана уже носит глобальный характер.

"Достигнутые соглашения на Мюнхенской конференции укрепят внешнеполитические успехи Азербайджана и еще больше повысят роль страны в геополитических процессах. Этот факт подтверждает, что Азербайджан вышел из статуса регионального центра силы и превратился в государство, способное влиять на глобальные процессы", - заключил Доменико Летиция.

Напомним, 16 февраля в Мюнхене открылась 60-я международная конференция по безопасности - самый авторитетный в мире форум по вопросам безопасности. В ней участвуют 180 высокопоставленных государственных представителей, в том числе главы государств и правительств почти 50 стран.

Абдул Керимханов