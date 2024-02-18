Живой интерес Президента Ильхама Алиева к дзюдо внес значительный вклад в повышение авторитета Азербайджана в мире в этом виде спорта

Яркое выступление азербайджанских дзюдоистов на турнире "Большого шлема" в Баку, завоевавших две золотых медали во второй день соревнований, свидетельствует о влиянии поддержки Президента Ильхама Алиева и его преданности дзюдо, говорится в репортаже телеканала Euronews, передает Day.Az.

"Живой интерес Президента Ильхама Алиева к этому виду спорта, о чем свидетельствует его недавнее посещение только что построенного Национального тренировочного центра, оснащенного по последнему слову, внес значительный вклад в повышение авторитета страны в мире дзюдо.

Азербайджан - страна с глубокой страстью к японскому боевому искусству. И поддержка его лидера вдохновляет не только нынешнее поколение дзюдоистов, но и оказывает влияние на будущие таланты", - говорится в репортаже.