Состоится заседание совместной межправкомиссии между Азербайджаном и Турцией

Состоится заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз в поздравлении, адресованном Али Асадову по случаю назначения на пост премьер-министра.

"Хотел бы также отметить то удовлетворение, которое я испытаю, принимая Вас в нашей стране в связи с заседанием Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое мы организуем в предстоящи", - отметил Йылмаз.

Отметим, что сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является премьер-министр Али Асадов.

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