https://news.day.az/politics/1638330.html НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Day.Az, об этом специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина написал в соцсети X.
Коломина отметил, что очень важно, что между Азербайджаном и Арменией вновь была организована встреча на высоком уровне, и стороны договорились о необходимости продолжения переговоров по долгосрочному мирному соглашению.
"НАТО решительно поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией", - отметил он.
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