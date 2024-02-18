НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина написал в соцсети X.

Коломина отметил, что очень важно, что между Азербайджаном и Арменией вновь была организована встреча на высоком уровне, и стороны договорились о необходимости продолжения переговоров по долгосрочному мирному соглашению.

"НАТО решительно поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией", - отметил он.

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