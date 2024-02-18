В Отдельной общевойсковой армии Азербайджана состоялась церемония принесения присяги

В Отдельной Общевойсковой Армии прошла церемония принятия присяги новобранцами, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На церемонии была почтена светлая память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, прозвучал Государственный гимн.

Новобранцы, вступившие в ряды Азербайджанской Армии, торжественно приняли военную присягу и клятвенно пообещали быть верными Родине.

Выступившие на мероприятии поздравили новобранцев с принятием военной присяги и пожелали им быть отважными, дисциплинированными, чтобы достойно выполнить свой воинский долг перед Родиной.

Заместитель командующего Отдельной Общевойсковой Армией генерал-майор Мухаммед Гасанов в своем выступлении отметил, что с новобранцами, принявшими военную присягу, будут проведены занятия и уроки в соответствии с их специализацией, способные, профессиональные командиры приложат все свои знания и опыт, чтобы сформировать из них высокобоеспособных защитников Родины.

Церемония принесения присяги завершилась торжественным проходом личного состава перед трибуной под звуки военного марша.

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