Как известно, Карабахский регион подвергался оккупации со стороны Армении на протяжении почти трех десятилетий. Важно отметить, что Карабах - это не просто город, поселок или миниатюрный участок земли, а значительная территория, занимающая почти четверть всей площади Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье турецкого журналиста Ихсана Акташа, опубликованной в газете Daily Sabah.

Автор статьи напоминает, что после распада Советского Союза экономические трудности охватили все бывшие советские республики, что сопровождалось проблемами создания стабильных политических структур и государственных систем. Азербайджан в то время тоже переживал политические потрясения. Наряду с этим на Турцию также оказывалось сильное давление, и она не могла поддержать своих братьев.

"Когда разразилась армяно-азербайджанская война, Иран открыто встал на сторону Армении, оказывая ей прямую поддержку. К сожалению, турецкое правительство той эпохи не смогло оказать существенную помощь, даже в гуманитарных целях, например, в транспортировке раненых.

После оккупации азербайджанских земель мне довелось посетить Армению. Правительство этой страны, выражавшее готовность вести диалог с Азербайджаном, было свергнуто в результате государственного переворота. Наша беседа с представителями свергнутого руководства выявила суровую реальность: озабоченность территориальными спорами препятствовала продвижению Армении и сбивала траекторию ее развития", - говорится в статье.

Освобождение Карабаха

Со временем Азербайджан добился значительных успехов в развитии экономики и достиг прочного уровня политической стабильности под руководством сначала Гейдара Алиева, а затем и его сына Ильхама Алиева. В течение этого времени Азербайджан усиленно укреплял военный потенциал. Кульминацией этого процесса стала готовность восстановить контроль над всем Карабахом. Тем временем целое поколение азербайджанских детей достигло совершеннолетия в условиях тяжелой травмы, нанесенной войной и оккупацией.

В сентябре 2020 года армянские военные совершили вооруженную провокацию, намереваясь, по-видимому, еще больше расширить оккупированные районы. В ответ на это азербайджанские вооруженные силы быстро начали стратегическое контрнаступление с целью вернуть Карабах. Началась Вторая Карабахская война, которая завершилась успехом азербайджанской армии.

Избрание победителя

7 февраля в Азербайджане состоялись президентские выборы, в которых участвовали 7 кандидатов, включая действующего президента Ильхама Алиева. Он победил на выборах, набрав 92,12 % голосов.

Мы побывали в Шуше и Физули, освобожденных от оккупации. Армянская армия не оставила камня на камне и разрушила все здания в Физули. Однако благодаря сильной экономике и стойкости Азербайджана в обоих городах восстанавливаются жилые комплексы, отстраиваются школы, больницы и гостиницы.

Строительные проекты, реализуемые в центре Физули, служат ощутимым проявлением силы и стойкости государства. Размышляя об этом, я сказал своим спутникам: "Армения не может возводить такие впечатляющие городские застройки и не может разработать подобный проект даже в Ереване".

Армения оккупировала азербайджанские территории, но при этом упустила возможности для собственного развития, процветания и роста населения. В настоящее время она борется с внутренними проблемами, сталкиваясь с сокращением населения и ослаблением экономики. В то время как Азербайджан демонстрирует стойкость и прогресс, неуклонно продвигаясь по пути развития и благополучия.

Азербайджан продолжает укреплять свои позиции, совершенствуя государственные институты, наращивая военный потенциал и используя экономику для устойчивого роста. Будучи журналистом, я с огромной гордостью наблюдал за тем, как азербайджанские граждане с ликованием возвращались на освобожденные земли и с энтузиазмом принимали участие в избирательном процессе.

В этом контексте лидерство президента Ильхама Алиева, отмеченное его победоносной ролью Верховного главнокомандующего во время недавнего конфликта, усилило доверие среди азербайджанского населения, - резюмирует Daily Sabah.